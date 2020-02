I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente metro Napoli, Anm rifà i binari tra Piscinola e Colli Aminei. I lavori di notte



L’Anm rifarà i binari e gli scambi nel tratto tra il deposito di Piscinola e la Stazione Colli Aminei, dove si verificò l’incidente ferroviario del 14 gennaio. Saranno utilizzate speciali macchine per livellare e rincalzare le rotaie, in grado di affrontare pendenze del 40 per cento. Lavori per 30 giorni che saranno eseguiti da mezzanotte alle 5 del mattino, per ridurre al minimo i disagi all’utenza.

