Incidente mortale sul lavoro a Cologne: la vittima è un giovane ingegnere, padre di due figlie



È un ingegnere di 37 anni, Giorgio Massetti, la vittima dell’incidente sul lavoro verificatosi ieri in una ditta di Cologne, nel Bresciano. Giorgio era sul tetto di un edificio ed è precipitato per cause da accertare da un’altezza di circa 10 metri, morendo poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sposato e con due figlie piccole, era presidente di una società di pallamano.

