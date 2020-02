I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente Pisa, scoppia l’airbag dopo un tamponamento: morto neonato di due mesi



Incidente mortale domenica pomeriggio in via Aristo Manghi a Cisanello: tre auto si sono tamponate per cause in via di accertamento. In una delle vetture viaggiava un neonato di due mesi, nell’ovetto accanto al padre che era alla guida, il quale è stato colpito dall’airbag scoppiato in seguito all’impatto. Operato al cervello, è deceduto nella notte. Trasportato in ospedale anche il fratello di 3 anni, che era seduto sui sedili posteriori con la mamma.

