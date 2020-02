I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente stradale a Caserta, schianto tra due auto: morti due ragazzi di 19 e 24 anni



Tragedia, nella notte, sulla Variante tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta, dove due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento: il bilancio è di due morti, due ragazzi di 19 e 24 anni. Le salme di entrambi i ragazzi sono state portate all’obitorio dell’ospedale di Caserta per l’autopsia.

Continua a leggere



Tragedia, nella notte, sulla Variante tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta, dove due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento: il bilancio è di due morti, due ragazzi di 19 e 24 anni. Le salme di entrambi i ragazzi sono state portate all’obitorio dell’ospedale di Caserta per l’autopsia.

Continua a leggere

Continua a leggere