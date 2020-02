I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente sul lavoro all’aeroporto di Fiumicino: donna travolta da un mezzo finisce in ospedale



Usb ha reso noto un nuovo incidente sul lavoro all’aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino. Ieri una lavoratrice Icts è stata travolta da un mezzo in movimento ed è finita in ospedale, con lesioni gravi. Il sindacato: “C’è ancora molto lavoro da fare per garantire la sicurezza e diminuire gli infortuni”.

