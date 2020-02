I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente sul lavoro, muore operaio 20enne schiacciato da un tir



Gravissimo incidente sul lavoro in un’azienda di logistica a Tavazzano con Villavesco, provincia di Lodi. In via Orecchia un operaio di 20 anni è rimasto schiacciato da un tir che stava effettuando una manovra. Al volante del mezzo pesante c’era il papà del ragazzo.

