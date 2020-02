I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente sulla Pontina, perde controllo dell’auto e si schianta contro un albero: grave un 25enne



Un ragazzo di 25 anni di Sabaudia è uscito fuori strada con la macchina su via Pontina, finendo in un canale e schiantandosi contro un albero. Il giovane è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dov’è tuttora ricoverato. Le cause dello schianto non sono note.

