Infortunio per Hakan Çalhanoğlu, il Milan lo perde per un problema muscolare



Una brutta notizia per il Milan nell’immediata vigilia della partita contro il Torino. Hakan Çalhanoğlu non è stato convocato per la sfida di questa sera alle 20.45, il centrocampista turco ha riportato la lesione al muscolo ileo-psoas destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

