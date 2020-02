I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Infortunio Sergi Roberto, fuori 1 mese. Barcellona decimato in Champions



Con l’infortunio di Serbi Roberto sale a 4 il numero dei calciatori frenati da problemi muscolari o traumi che salteranno la trasferta di Champions a Napoli. Il Barcellona è in piena emergenza per le assenze, oltre del terzino destro, anche di Luis Suarez e Dembélé in attacco, e Jordi Alba (sulla corsia mancina).

