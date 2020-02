I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inter, c’è il via libera dei medici: Samir Handanovic “vede” la Juventus



Gli esami effettuati nella giornata odierna hanno avuto esito positivo. Per Samir Handanovic è arrivato il via libera dei medici: può tornare ad allenarsi con il pallone, una buona notizia che di fatto avvicina il rientro dell’estremo difensore tra i titolari. Quando? Domenica sera, in occasione della sfida scudetto con la Juventus.

Continua a leggere



Gli esami effettuati nella giornata odierna hanno avuto esito positivo. Per Samir Handanovic è arrivato il via libera dei medici: può tornare ad allenarsi con il pallone, una buona notizia che di fatto avvicina il rientro dell’estremo difensore tra i titolari. Quando? Domenica sera, in occasione della sfida scudetto con la Juventus.

Continua a leggere

Continua a leggere