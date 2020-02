I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inter, Conte torna a sorridere: “Lukaku? Bravo io a volerlo. I nuovi? Abbiamo più qualità”



Antonio Conte ritrova il sorriso grazie a Romalu Lukaku che segna la doppietta decisiva alla Dacia Arena contro l’Udinese: “Mi sta ripagando degli sforzi per averlo voluto”. E suoi nuovi acquisti in campo: “Avviamo più qualità e più soluzioni. Eriksen? E’ in Italia da cinque giorni, non può fare miracoli”

