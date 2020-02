I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inter, Handanovic salta anche il derby e la Lazio. Fiducia a Padelli



Quella di Handanovic non sarà l’unica assenza pesante in vista della gara contro il Milan. All’appello mancheranno Lautaro Martinez (anche lui finito nella “lista dei cattivi” del giudice sportivo per il faccia a faccia con l’arbitro) e Bastoni che – già diffidato – ha rimediato un’ammonizione contro l’Udinese e verrà fermato.

