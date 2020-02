I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inter, infortunio per Sebastiano Esposito: elongazione al retto femorale



Infortunio per Sebastiano Esposito: il giovane attaccante dell’Inter ha rimediato un’elongazione al retto femorale destro che lo terrà lontano dal terreno di gioco per diverse settimane. Un nuovo problema per Conte, che resta con il solo Sanchez come alternativa a Lukaku e Lautaro Martinez in attacco.

Continua a leggere



Infortunio per Sebastiano Esposito: il giovane attaccante dell’Inter ha rimediato un’elongazione al retto femorale destro che lo terrà lontano dal terreno di gioco per diverse settimane. Un nuovo problema per Conte, che resta con il solo Sanchez come alternativa a Lukaku e Lautaro Martinez in attacco.

Continua a leggere

Continua a leggere