Inter, la decisione di Zhang: Piero Ausilio rinnova fino al 2022



Piero Ausilio sarà il direttore sportivo dell’Inter fino al 2022. Si tratta di un prolungamento deciso da Steven Zhang e fatto per uniformare il contratto del ds a quello degli altri vertici “sportivi” del club come l’a.d. Beppe Marotta e il tecnico Antonio Conte, che andranno in scadenza nella stessa data. Il dirigente milanese dovrebbe guadagnare una cifra vicina al milione di euro.

