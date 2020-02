I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inter, Marotta: “Conte nervoso per Torino? No, per lui è una partita come tante altre”



A margine della gara europea contro il Ludogorets, l’amministratore delegato nerazzurro ha parlato dell’imminente sfida scudetto contro la Juventus: “Sarà una partita non fondamentale ma importante. La gara a porte chiuse? Situazione surreale, perché il pubblico è una componente fondamentale del calcio. Sono però d’accordo con Agnelli quando dice che la tutela dei cittadini va salvaguardata”.

