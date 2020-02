I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inter-Milan 4-2, estasi nerazzurra a San Siro: rimonta nel derby e primo posto agganciato



L’Inter era sotto 2-0 all’intervallo ma nel giro di 25′ i nerazzurri hanno ribaltato il risultato e si sono portati in testa alla classifica della Serie A, in coabitazione con la Juventus. Le reti di Brozovic, Vecino, de Vrij e quello di Lukaku nel finale hanno annullato il doppio vantaggio del Milan firmato da Rebic e da Ibrahimovic, l’uomo più atteso della serata. Diavolo all’inferno nonostante la buona prova per più di metà gara. Estasi Inter.

Continua a leggere



L’Inter era sotto 2-0 all’intervallo ma nel giro di 25′ i nerazzurri hanno ribaltato il risultato e si sono portati in testa alla classifica della Serie A, in coabitazione con la Juventus. Le reti di Brozovic, Vecino, de Vrij e quello di Lukaku nel finale hanno annullato il doppio vantaggio del Milan firmato da Rebic e da Ibrahimovic, l’uomo più atteso della serata. Diavolo all’inferno nonostante la buona prova per più di metà gara. Estasi Inter.

Continua a leggere

Continua a leggere