Inter, svolta storica: dal 2021 addio a Pirelli, la famiglia Zhang vuole un nuovo sponsor



Dal 2021 si cambia, in modo epocale, in casa nerazzurra. La famiglia Zhang ha già deciso di non rinnovare il contratto allo storico sponsor dell’Inter, Pirelli, con cui il club è legato dal lontano 1995. Nuovi contatti commerciali con brand americani e uno cinese, Evergrande, già vicinissimo al marchio Suning.

