I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inzaghi, dopo il successo con l’Inter: “Lo scudetto? Non abbiamo niente da perdere”



Battendo l’Inter, la Lazio si è portata al secondo posto. La Juventus capolista ha solo un punto in più. Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha esaltato la sua squadra e ha iniziato a parlare per la prima volta di scudetto: “Hanno giocato tutti bene, difesa formidabile. Milinkovic al top. Lo scudetto? Non abbiamo niente da perdere”.

Continua a leggere



Battendo l’Inter, la Lazio si è portata al secondo posto. La Juventus capolista ha solo un punto in più. Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha esaltato la sua squadra e ha iniziato a parlare per la prima volta di scudetto: “Hanno giocato tutti bene, difesa formidabile. Milinkovic al top. Lo scudetto? Non abbiamo niente da perdere”.

Continua a leggere

Continua a leggere