“Ion”, in scena a Spazio Diamante 1 e 2 febbraio

Drammaturgia e Regia Dino Lopardo

con Alfredo Tortorelli, Andrea Tosi, Iole Franco

Produzione Nostos Teatro

Sarà in scena a Spazio Diamante l’1 e il 2 febbraio – lo spettacolo vincitore del Premio inDivenire per il Teatro: ION, compagnia Collettivo I.T.A.C.A., drammaturgia e regia di Dino Lopardo, con Alfredo Tortorelli, Andrea Tosi, Iole Franco.

Due fratelli. Un luogo, tanti luoghi. Paolo, è stato fin da bambino molto legato al padre; al contrario Giovanni ha sempre avuto un rapporto privilegiato con la madre. Una madre osservata con occhi differenti dai due: Giovanni la ricorda premurosa, mentre Paolo come la “grassa” del paese! Paolo fin da bambino ascolta il padre parlare della madre come un peso, una palla al piede e di Giovanni come il figlio mai voluto. Giovanni vive sulla sua pelle il non essere accettato come figlio e tacciato dal padre stesso come diverso. Un padre “Padrone”, anaffettivo, chiuso nelle sue convinzioni che non accetterà mai la diversità di suo figlio neanche davanti alla morte.

