Johnny Deep e le frasi choc sull’ex moglie Amber Heard: “Sco***ò il suo cadavere carbonizzato”



Quella della loro separazione sembra una guerra senza fine, iniziata nel 2016. ll matrimonio era durato appena 18 mesi, poi Amber Heard aveva chiesto il divorzio, accusando Johnny Deep di aver usato violenze contro di lei. L’attore ha intentato una causa nei confronti del tabloid britannico The Sun, per via di un articolo che lo accusava di violenze. Lui ha sempre negato. Ora però, nel corso di un’udienza preliminare del processo spuntano i messaggi inquietanti che l’attore scriveva ad un amico: “Affoghiamo Amber e bruciamola! Poi scop***ò il suo cadavere carbonizzato”.

