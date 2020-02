I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Juan Luis: “Ho una figlia 18enne con cui non parlo”, per questo era restio all’intimità con Gemma



A quasi un mese dal momento in cui ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, Juan Luis Ciano confessa che all’origine della necessità di porre un freno all’intimità con Gemma Galgani ci sarebbe il rapporto delicato con la figlia 18enne: “ Ho una figlia di 18 anni con la quale non parlo. Va al liceo, i suoi compagni vedono la trasmissione e parlare di certe cose ha complicato ancor più la situazione. Gemma è a conoscenza di ogni cosa, ma mi ha trattato come se fossi l’ultimo degli uomini”.

