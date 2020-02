I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Justin Bieber: “Ho iniziato a drogarmi a 13 anni, Harley è stata il mio cambiamento”



Justin Bieber ha presentato a Londra il suo ultimo album “Changes”, cambiamenti. Per lui segna una rinascita, avvenuta grazie alla modella Hailey Baldwin sposata due volte. Oggi la star del pop avrebbe scelto di chiudere con il suo passato da bad boy, tra guai con la polizia e droga: “Gli addetti dalla sicurezza entravano in camera mia per controllare se ero ancora vivo, appena mi svegliavo ingoiavo una manciata di pillole e fumavo droga”.

