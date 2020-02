I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Juve-inter, come funziona una partita a porte chiuse: meno interviste e cerimoniale rivisto



Cinque partite della 26a giornata di Serie A si disputeranno a porte chiuse, tra queste anche Juventus-Inter. Il club bianconero dovrà rispettare una serie di regole stabilite dalla Lega. Limitati gli ingressi in campo anche per i giornalisti e gli addetti al campo. I calciatori non saranno accompagnati dai bambini all’ingresso in campo.

