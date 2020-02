I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Juventus, Giorgio Chiellini si allena in gruppo. Ecco quando potrà tornare in campo



“In campo con i miei compagni, sensazione bellissima!”, è il messaggio scritto su Twitter da Giorgio Chiellini che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo una lunga assenza per il grave infortunio al ginocchio destro. Quando potrà essere finalmente a disposizione di Maurizio Sarri? Molto difficile che ci sia per l’andata di Champions col Lione (26 febbraio) più probabile che sia pronto per l’Inter.

