Juventus-Inter, nessun rimborso per i biglietti. Il club studia una sorta di risarcimento



La decisione di giocare Juventus-Inter a porte chiuse penalizza i tanti spettatori che avevano già acquistato il biglietto per la partita. Per chi ha già comprato il ticket non è previsto alcun tipo di rimborso ma il club bianconero, in ragione dell’eccezionalità della situazione, valuta “iniziative a favore degli acquirenti degli stessi”.

