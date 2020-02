I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Juventus, nuovo accordo con Allianz: 103 milioni di euro nelle casse bianconere



La Juventus ha annunciato un nuovo accordo di sponsorizzazione con Allianz, già titolare dei naming right dell’ex Juventus Stadium. L’intesa già in essere per i naming rights è stata estesa fino al 2030. In più, si aggiungono nuove forme di sponsorizzazione legate anche alla squadra femminile. Operazione da 103,1 milioni di euro.

