Juventus, Paratici: “Emre Can? Non era adatto al nostro gioco”



Il direttore sportivo bianconero, a margine della partita contro la Fiorentina, ha parlato della cessione del centrocampista tedesco al Borussia Dortmund: “Da noi ha fatto una buona stagione la scorsa stagione, quest’anno diciamo che per il tipo di gioco che sviluppiamo probabilmente non aveva le caratteristiche adeguate, ma rimane un grande giocatore, a testimonianza del fatto che è stato comprato per una cifra rilevante dal Dortmund”.

