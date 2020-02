I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Juventus U23, 4-0 alla FeralpiSalò: è la prima squadra B in finale di Coppa Italia di Serie C



La Juventus Under 23 ribalta il risultato dell’andata, battendo 4-0 la FeralpiSalò nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. Si tratta della prima Squadra B nella finale di un torneo in Italia. I bianconeri di Fabio Pecchia aspettano la vincente del confronto tra il Catania e la Ternana.

