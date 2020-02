I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Karim Capuano e la sua esperienza mistica: “Quando ero in coma ho visto Gesù”



Karim Capuano è stato ospite nello studio di Pomeriggio Cinque, per parlare dell’esperienza che ha vissuto nei suoi 32 giorni di coma, in seguito ad un incidente che avrebbe potuto essere letale per il protagonista di Uomini e Donne. “Ho visto Gesù, mi sentivo in pace, è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita” ha dichiarato in studio l’ex tronista.

