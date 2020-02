I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Kasia Smutniak malata di vitiligine: “L’ho presa male, per guarire sono stata perfino dai santoni”



Kasia Smutniak racconta la battaglia intrapresa per accettare la vitiligine, malattia dalla quale ha tentato senza successo di guarire. “All’inizio non l’avevo presa per niente bene” ha confessato l’attrice ed ex compagna di Pietro Taricone “Sono stata da medici e da santoni. A un certo punto mi sono detta: basta”.

