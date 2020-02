I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Kirk Douglas non lascia nulla al figlio Michael, 50milioni di eredità andranno in beneficenza



La star di Hollywood è scomparsa all’età di 103 anni, era il Premio Oscar più longevo in vita, ricordato non solo per la sua ricca carriera hollywoodiana, ma anche per il suo spirito benefico. 50 milioni della sua eredità infatti andranno in beneficienza. La sua ‘Douglas Foundation’ si occuperà di aiutare anche la St Lawrence University di New York e l’ospedale pediatrico di Los Angeles. Nulla invece spetterebbe al figlio Michael che, ad ogni modo, secondo i tabloid americani ha un patrimonio che sfiora i 300 milioni di dollari.

