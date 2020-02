I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Klopp: “Scudetto? Tifo per la Lazio. Champions League? Juve favorita”



Jurgen Klopp intervistato da RaiSport per “90° Minuto” ha parlato della corsa scudetto in Italia e si è espresso così: “Vince la Lazio. Mi dispiace per Sarri”. Il tecnico tedesco si è soffermato anche sulla Champions League e ha confessato la sua favorita: “La Juve ha la rosa più ricca, è la mia favorita”.

Continua a leggere



Jurgen Klopp intervistato da RaiSport per “90° Minuto” ha parlato della corsa scudetto in Italia e si è espresso così: “Vince la Lazio. Mi dispiace per Sarri”. Il tecnico tedesco si è soffermato anche sulla Champions League e ha confessato la sua favorita: “La Juve ha la rosa più ricca, è la mia favorita”.

Continua a leggere

Continua a leggere