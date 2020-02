I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Kobe Bryant, gli omaggi di Beyoncé, Alicia Keys e Christina Aguilera che ha cantato in italiano



Si è tenuta a Los Angeles una serata di commemorazione per Kobe Bryant e la figlia Gianna, morti tragicamente in un incidente in elicottero lo scorso 26 gennaio. Tra coloro che gli hanno voluto rendere omaggio, oltre a personaggi dello sport anche Beyoncé, Christina Aguilera e Alicia Keys, che si sono esibite per rendergli omaggio.

