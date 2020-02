I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Kobe Bryant, il memoriale pubblico il 24 febbraio allo Staples Center casa dei Lakers



Il 24 febbraio andrà in scena a Los Angeles il memorial pubblico per ricordare Kobe Bryant e sua figlia Gianna Maria. Non poteva essere che lo Staples Center, ovvero la casa dei Lakers, la location giusta per rendere omaggio alla memoria dello sfortunato campione e della giovane promessa, deceduti nel terribile incidente in elicottero di Calabasas. Non una data banale visto che il 24/2 è composto proprio dai numeri di maglia di Kobe e Gigi.

