I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Kylie Jenner, addio capelli neri: passa al castano dorato ma è solo una parrucca



Kylie Jenner ha rinnovato la sua immagine in modo drastico, per la prima volta dopo molto tempo ha detto addio al nero corvino, passando al castano dorato. Certo, probabilmente si tratterà solo di una parrucca, ma in questa nuova versione piace non poco ai fan.

Continua a leggere



Kylie Jenner ha rinnovato la sua immagine in modo drastico, per la prima volta dopo molto tempo ha detto addio al nero corvino, passando al castano dorato. Certo, probabilmente si tratterà solo di una parrucca, ma in questa nuova versione piace non poco ai fan.

Continua a leggere

Continua a leggere