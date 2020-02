I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La bambina siriana che rideva sotto le bombe si è salvata: ora vive in Turchia coi suoi genitori



Selva, la bambina siriana diventata celebre in tutto il mondo per un video girato dal papà, amorevole nel farle credere che i bombardamenti fossero un gioco, è riuscita a mettersi in salvo dal conflitto siriano e – insieme al padre e alla madre – dopo aver fatto le valigie ha raggiunto la Turchia.

Continua a leggere



Selva, la bambina siriana diventata celebre in tutto il mondo per un video girato dal papà, amorevole nel farle credere che i bombardamenti fossero un gioco, è riuscita a mettersi in salvo dal conflitto siriano e – insieme al padre e alla madre – dopo aver fatto le valigie ha raggiunto la Turchia.

Continua a leggere

Continua a leggere