I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La “bella” vita di Spalletti: l’Inter gli paga 4.5 milioni fino al 2021 per non lavorare



“Il Milan mi voleva ma l’Inter ha deciso di pagarmi per restare a casa”. Così Luciano Spalletti spiega il retroscena della trattativa saltata con i rossoneri che lo avevano contattato per prendere il posto di Giampaolo. L’operazione saltò proprio per il mancato accordo transattivo tra club nerazzurro e allenatore.

Continua a leggere



“Il Milan mi voleva ma l’Inter ha deciso di pagarmi per restare a casa”. Così Luciano Spalletti spiega il retroscena della trattativa saltata con i rossoneri che lo avevano contattato per prendere il posto di Giampaolo. L’operazione saltò proprio per il mancato accordo transattivo tra club nerazzurro e allenatore.

Continua a leggere

Continua a leggere