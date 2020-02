I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La Cassazione: “La testata di Roberto Spada fu mafiosa. Assordante silenzio e clima di omertà”



L’assordante silenzio delle persone presenti, le repentine chiusure di porte e finestre, l’omertà delle persone che frequentavano la palestra dello Spada, le frasi minacciose usate verso le vittime”, sono tutti elementi decisivi per raccontare l’ambiente mafioso in cui è stato compiuto il gesto della testata a Daniele Piervincenzi che ha portato alla condanna definitiva a sei anni di reclusione per Roberto Spada.

