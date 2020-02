I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La differenza tra focolaio, epidemia e pandemia



Con l’arrivo del coronavirus in Lombardia e Veneto sale l’allarme e si inizia a temere che la diffusione del SARS-CoV-2 possa evolversi dall’attuale emergenza sanitaria globale in qualcosa di più, come una pandemia, definizione che per il momento l’OMS non ha utilizzato. Ecco le differenze tra focolaio, epidemia e pandemia.

Continua a leggere



Con l’arrivo del coronavirus in Lombardia e Veneto sale l’allarme e si inizia a temere che la diffusione del SARS-CoV-2 possa evolversi dall’attuale emergenza sanitaria globale in qualcosa di più, come una pandemia, definizione che per il momento l’OMS non ha utilizzato. Ecco le differenze tra focolaio, epidemia e pandemia.

Continua a leggere

Continua a leggere