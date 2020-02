I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La donna di Versace è una guerriera. La sua armatura? Abiti corti d’argento e pellicce animalier



Sfila a Milano la collezione donna Autunno/Inverno 2020-2021 di Versace. In passerella sale una donna moderna e decisa, una sensuale guerriera che combatte nel mondo con indosso mini dress in argento che sembrano d’acciaio e pellicce animalier rigorosamente eco. In una Settimana della Moda in cui gli stilisti propongono sempre lo stesso stile, Versace riesce a innovare senza tradire la tradizione del proprio marchio.

Continua a leggere



Sfila a Milano la collezione donna Autunno/Inverno 2020-2021 di Versace. In passerella sale una donna moderna e decisa, una sensuale guerriera che combatte nel mondo con indosso mini dress in argento che sembrano d’acciaio e pellicce animalier rigorosamente eco. In una Settimana della Moda in cui gli stilisti propongono sempre lo stesso stile, Versace riesce a innovare senza tradire la tradizione del proprio marchio.

Continua a leggere

Continua a leggere