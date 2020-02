I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La drag queen Paola risponde a Meloni: “Per bimbi siamo fatine, le favole non c’entrano col sesso”



La risposta della drag queen Paola Penelope a Giorgia Meloni: “Se un personaggio, in questo caso il mio o quello della mia collega, suscita tutto questo e veniamo associati al sesso e alla pornografia credo ci siano problemi in chi sostiene queste cose. E quindi probabilmente le favole e le fiabe dovremmo raccontarle agli adulti per far capire che la lettura di una favola non è niente di scandaloso e non c’entra nulla con il sesso. Oltre ai bambini dovremo educare anche gli adulti”.

