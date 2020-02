I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La figlia Adriano Trevisan, primo morto da coronavirus: “Mio padre non è una cifra, non è vittima 1”



“Vittima numero uno del coronavirus. Poi ci sono stati il due, il tre, il quattro…”. Vanessa Trevisan, figlia di Adriano, la prima persona a morire risultando positiva al coronavirus in Italia, racconta il rammarico nel vedere il padre ridotto a una cifra dopo il suo decesso. “Vorrei che mio padre fosse ricordato per come è vissuto, non per come è morto”, ha detto raccontando i giorni prima di scoprire che Adriano fosse stato contagiato.

