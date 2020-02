I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La figlia di Fabio Cannavaro è Martina, la festa stile “party sul ghiaccio” per i suoi 18 anni



Ha compiuto 18 anni Martina, figlia di Fabio Cannavaro e della moglie Daniela. È stato il campione a presentarla sui social network in occasione del party organizzato per il suo 18esimo compleanno, una sorta di “festa sul ghiaccio” allestita all’interno di una discoteca napoletana. “La mia principessa” ha scritto l’ex calciatore, pubblicando una foto in cui bacio la primogenita. Martina è legata al 19enne Achille Tagliamonte, figlio dei proprietari del “Rigatoni” di Formentera.

