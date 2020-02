I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La Lega ci ripensa: niente aumento stipendi per presidente e assessori della Regione Piemonte



Niente aumento degli stipendi per gli assessori e il presidente della Regione Piemonte: la Lega ci ripensa e ritira la sua proposta di legge che avrebbe dato loro mille euro in più al mese, equiparando la cifra della giunta a quella percepita dai consiglieri regionali. Ma il Carroccio non si arrende: “Rimanderemo il tema a una riorganizzazione più ampia”.

Continua a leggere



Niente aumento degli stipendi per gli assessori e il presidente della Regione Piemonte: la Lega ci ripensa e ritira la sua proposta di legge che avrebbe dato loro mille euro in più al mese, equiparando la cifra della giunta a quella percepita dai consiglieri regionali. Ma il Carroccio non si arrende: “Rimanderemo il tema a una riorganizzazione più ampia”.

Continua a leggere

Continua a leggere