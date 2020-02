I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La Lega non va più a Scampia: annullata la contestazione delle Sardine



Giovedì 6 febbraio a Scampia niente più meeting della Lega: in piazza solo le Sardine che confermano il flash mob previsto inizialmente per contestare la Lega. Che, dal canto suo, sarà a Scampia domenica nei propri gazebo. I due eventi sarebbero dovuti avvenire in contemporanea giovedì, ma alla fine si svolgeranno in due giornate diverse.

