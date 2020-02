I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La mamma di Morgan Luciana Castoldi: “Mio figlio non ha superato il suicidio del padre”



Ospite a Domenica Live, la signora Luciana Castoldi ha in parte difeso il figlio dopo lo scandalo di Sanremo, spiegando come la sua vita sia stata pesantemente influenzata dal trauma della perdita del padre: “Morgan è cresciuto col papà, non ha ancora superato il trauma. L’ho mandato in terapia tante volte”.

Continua a leggere



Ospite a Domenica Live, la signora Luciana Castoldi ha in parte difeso il figlio dopo lo scandalo di Sanremo, spiegando come la sua vita sia stata pesantemente influenzata dal trauma della perdita del padre: “Morgan è cresciuto col papà, non ha ancora superato il trauma. L’ho mandato in terapia tante volte”.

Continua a leggere

Continua a leggere