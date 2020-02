I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La pazza idea di Guardiola al Bayern: schierare Neuer a centrocampo



Il tecnico catalano, che considera fondamentale per la sua filosofia tattica avere in rosa “numeri uno” in grado di giocare bene coi piedi e passare bene la palla, aveva pensato proprio a lui: voleva spostare Manuel Neuer come fosse un pedone sulla scacchiera del Bayern. Rummenigge: “Non fu così facile far cambiare idea a Guardiola…”.

Continua a leggere



Il tecnico catalano, che considera fondamentale per la sua filosofia tattica avere in rosa “numeri uno” in grado di giocare bene coi piedi e passare bene la palla, aveva pensato proprio a lui: voleva spostare Manuel Neuer come fosse un pedone sulla scacchiera del Bayern. Rummenigge: “Non fu così facile far cambiare idea a Guardiola…”.

Continua a leggere

Continua a leggere