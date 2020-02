I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La provocazione di Domenech: indossa la mascherina “per vedere Lione-Juventus”



Raymond Domenech, ct della Francia nel Mondiale 2006 vinto dall’Italia di Lippi, si è mostrato in foto coperto da una mascherina: “Pronto per vedere Lione-Juventus”. Il riferimento, di cattivo gusto, è all’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia e che è diventato un tema anche in Francia alla vigilia della partita.

