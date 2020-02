I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La Pupa e il Secchione e viceversa: in onda con puntate vecchie nella settimana di Sanremo



“La Pupa e il Secchione e viceversa” il programma di Italia1 condotto da Paolo Ruffini, durante la settimana dedicata al Festival di Sanremo andrà in onda, come di consueto, ma con una puntata dedicata ai momenti migliori dell’avventura dei partecipanti al reality. Nel corso della puntata del 4 febbraio, quindi, potremmo vedere anche l’intervento di Vittorio Sgarbi, prima censurato a causa delle elezioni regionali in Emilia Romagna, dove era uno dei candidati.

