I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“La Regina Elisabetta II ha vietato a Harry e Meghan di usare il brand Sussex Royal”



È il Daily Mail a riportare l’indiscrezione. Secondo quanto sostiene il tabloid, che riporta le dichiarazioni di una fonte anonima, la Regina Elisabetta II avrebbe vietato a Harry e Meghan di usare il marchio ‘Sussex Royal’: “Dato che non stanno assumendo impegni ufficiali e stanno cercando altre opportunità di guadagno, non può essere permesso loro di vendersi come reali”.

Continua a leggere



È il Daily Mail a riportare l’indiscrezione. Secondo quanto sostiene il tabloid, che riporta le dichiarazioni di una fonte anonima, la Regina Elisabetta II avrebbe vietato a Harry e Meghan di usare il marchio ‘Sussex Royal’: “Dato che non stanno assumendo impegni ufficiali e stanno cercando altre opportunità di guadagno, non può essere permesso loro di vendersi come reali”.

Continua a leggere

Continua a leggere